Tamponamento sulla Trani-Andria, nessun ferito

Non ci sono feriti nell'incidente verificatosi alle prime di questa mattina, domenica 20 febbraio, sulla strada provinciale Trani-Andria, davanti il noto megastore. L'uomo a bordo della sulla auto ha tamponato un mezzo che stava svolgendo lavori su quella strada. Il conducente non ha riportato ferite e quindi non c'è stato bisogno del trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilevamenti del caso e il 118.