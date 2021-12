Tamponi, mascherine, greenpass e feste: le nuove misure anti covid

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi Consiglio dei ministri finalizzato a stabilire le nuove misure anti-Covid valide in Italia per contrastare l'aumento incontrollato di contagi delle ultime settimane. L'incontro è avvenuto a Palazzo Chigi dopo le riunioni in cabina di regia della mattina e del pomeriggio.In primis, ci sono novità sull'uso delle mascherine: viene previsto l'obbligo di DPI all'aperto anche in zona bianca. Inoltre, viene introdotto l'obbligo di FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto. In questi luoghi, sarà vietato il consumo di cibo e bevande. Con ordinanza del ministro della salute il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Per quanto riguarda il Green Pass, da febbraio 2022 la sua durata passerà da 9 a 6 mesi.Dal 30 dicembre l'accesso a musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò sarà consentito solo a chi ha il super green pass, dunque solo ai vaccinati e ai guariti. Fino al 31 gennaio 2022 ci sarà inoltre il divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all'aperto.Il ministro della Salute ha anche annunciato che le discoteche e sale da ballo saranno chiuse fino al 31 gennaio. La decisione è stata presa all'ultimo momento, visto che la misura nella bozza di decreto non era prevista. Così come sono state proibite fino alla stessa data le feste all'aperto.