Tanto tuonò (e fece caldo) che piovve: un'improvvisa tempesta ha interrotto l'afa di questi giorni

Rallentato il traffico in pochissimi minuti soprattutto in centro città

È stato come un vortice che si è fatto largo nel cielo che è sembrato ricoprirsi di una cappa pesante, nera, sfrangiata verso est, dove evidentemente già cadeva la pioggia.Il mare si è increspato di improvviso di crepe argentee mentre tutta l'aria intorno si è fatta livida , illuminata da lampi e rotta dal rombo potente di fragorosi tuoni.La pioggia, tanto agognata, è arrivata in questa maniera oggi a Trani, intorno alle 19:30. E come sempre accade d'improvviso il traffico si è congestionato nel centro della città.