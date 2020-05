Targhe contraffatte scambiate per originali, denunciato un 60enne di Trani

Nei giorni scorsi, un equipaggio delle volanti in servizio presso il Commissariato di Polizia di Trani, ha proceduto alla denuncia in stato di libertà di un uomo di circa 60 anni per aver commesso il reato di uso di atto falso, previsto dall'art. 489 c.p.Il predetto aveva applicato sulla propria autovettura, una Mercedes, delle targhe simili a quelle originarie con impresso il marchio ufficiale di Stato e il logo della comunità Europea, ma prive del rilievo alfanumerico e della catarifrangenza.L'indagato, fermato dagli agenti durante un controllo perché insospettiti dalla targa che appariva difforme da quelle regolarmente in uso, riferiva di aver applicato dette targhe perché le originali erano scolorite.Su alcuni siti internet e in tipografia è possibile farsi replicare le targhe delle autovetture, ottenendo dei prototipi molto simili agli originali, ma chi ricorre a tali espedienti è bene che sappia che sta commettendo un reato.