Tartaruga marina trovata morta sulla spiaggia delle Matinelle

Desta sempre molta tristezza pubblicare le fotografie di questi magnifici esemplari di caretta caretta, le belle tartarughe che abitano i nostri mari, ridotte a carcasse.Non è purtroppo infrequente, e le cause sono molteplici: dalle microplastiche che affollano le acque alle pesche di frodo o comunque non rispettose delle regole nelle procedure.Questa mattina alcuni passanti hanno rinvenuto la carcassa e nell'attesa che arrivassero le autorità della guardia costiera a rimuoverla , la hanno - per una sorta di pietà e rispetto verso la creatura, ma anche per segnalarla a quanti questa mattina erano a passeggio sulla battigia, vista la bella giornata - delimitata con dei tronchetti e dei rami.