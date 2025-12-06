Unione
Unione
Enti locali

Tavolo di concertazione per l'accessibilità dei servizi comunali

Invito alle associazioni del terzo settore: venerdì 19 dicembre alle ore 10 nella sala Cineforum

Trani - sabato 6 dicembre 2025 06.58
E' intendimento dell'Amministrazione di attivare un tavolo di concertazione con i soggetti del terzo settore per la ricognizione dei bisogni e la definizione di un programma di interventi per favorire l'accessibilità dei servizi comunali. Si invitano gli organismi del terzo settore, del privato sociale nonché le rappresentanze sindacali e la cittadinanza tutta a partecipare all'incontro che si terrà il 19 dicembre alle ore 10:00 presso la sala cineforum della biblioteca.
  • Comune di Trani
