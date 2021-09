Teatri chiusi? Si recita in giardino fra i mandorli. E Shakespeare ringrazia

Teatri chiusi? Il giardino diventa palcoscenico, i mandorli a fare da quinte, la luce del tramonto che illumina i volti con le sfumature delle voci recitanti dello spettacolo "Shakespeare in the garden": alle ore 21 di sabato 25 e domenica 26 settembre i più bei monologhi dell' Amleto di Shakespeare in una serata unica e speciale nel suggestivo Borgo dei mandorli, nella quale non resta che innamorarsi immersi nel teatro giardino che per l'occasione tingerà i suoi alberi di rosso. La performance di e con Annamaria Di Pinto, ideatrice e fondatrice del teatro "Il Cielo di Carta", vedrà la partecipazione di Luigi La Forgia, Rossana Chietri, Angelica Tursi, Francesca Manta, Angelica Scamarcio. Partecipano straordinariamente Anna e Barbara De Palma.Lo spettacolo si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, Mujeres nel Teatro coordinamento Puglia, Unione Buddista italiana, in collaborazione con Officina della musica e della arti del maestro Angelica Meo. "Una performance nel nostro nuovo teatro giardino – spiega Annamaria Di Pinto – con i più bei monologhi dell'Amleto di Shakespeare sotto gli alberi, ogni albero un frutto, un fiore, un seme...."Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo", cantava Modugno con le parole di Pasolini.... Amleto ama, Ofelia ama, Gertrude ama, Polonia ama... Tutti moriranno. E sarà tremendamente romantico. Una festa romantica d'altri tempi".Interpreti e monologhi: Barbara De Palma Amlet "Fragilità, il tuo nome e' donna", Anna de Palma Ofelia " Violette e Rosmarino", Rossana Chietri Polonia" La partenza di Laerte", Gertrude "figlio mio cosa guardi?", Luigi la Forgia Amleto "Essere o non essere", Angelica Scamarcio Amleta " The mouse trap", Francesca Manta Gertrude "Non andare a Wittenberga!", Angelica Tursi Ofelia". L'evento è già sold out