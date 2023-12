Tecniche di primo soccorso in un corso agli studenti della Bovio Rocca Palumbo

L'attività svolta dagli operatori di Trani Soccorso Odv finanziata dal Comune di Trani per promuovere le competenze necessarie per salvare le vite

Per due giornate la scuola Rocca Bovio Palumbo ha ospitato gli operatori di Trani Soccorso ODV in un significativo corso di formazione sulle tecniche di primo soccorso per gli studenti delle classi seconde.Il Comune di Trani ha finanziato questo corso con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza e le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza.L'importanza di questa iniziativa risiede nella promozione della sicurezza e del benessere degli studenti.il dirigente, docenti e personale si sono dichiarati orgogliosi che la scuola sia stata scelta per ospitare questa importante occasione di formazione.