Tenta di strangolare la moglie davanti al cancello del cimitero, arrestato 41enne di Trani

È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato un 41enne di Trani, reo di aver cercato di strangolare la moglie davanti al cancello del cimitero di Trani.I fatti: era il 21 agosto quando l'uomo avrebbe scoperto la moglie in macchina con il presunto amante in via Finanzieri. Il 41enne dopo aver rotto i vetri dell'auto con una mazza da baseball avrebbe colpito la moglie con calci e pugni per poi minacciare i due di morte con una pistola. Avrebbe infine tentato di strangolare la coniuge davanti al cancello del cimitero con un brandello del vestito strappatole di dosso.Già in passato, secondo quanto trapelato, il 41enne si sarebbe reso protagonista di ulteriori episodi di violenza ma solo in questa occasione sarebbe stata sporta formale denuncia ai Carabinieri, allertati da due ragazzi che avevano assistito alla scena.All'arrivo sul posto di una pattuglia era ancora in corso l'aggressione. L'uomo è stato quindi arrestato dai militari di Trani con le accuse di tentato omicidio e lesioni e condotto in carcere in attesa di giudizio. Dovrà rispondere anche di porto illegale di arma da fuoco.