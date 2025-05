Tenta di togliersi la vita sul Ponte Lama, salvato da un carabiniere fuori servizio

Un carabiniere della Tenenza di Bisceglie mentre era in auto libero dal servizio e in compagnia di sua moglie, giunto all'altezza del Ponte Lama Torre della Guardia che divide Bisceglie da Trani, notava un ragazzo scavalcare il guard-rail posto sulla carreggiata, per sporgersi affacciarsi pericolasemnte sullo strapiombo, con il chiaro intento di togliersi la vita.Subito il militare arrestava la sua autovettura per raggiungere il giovane e cercare di dissuaderlo dall'insano gesto. Durante un breve colloquio, che permetteva al carabiniere di avvicinarsi sempre di più, apprendeva che la volontà dia farla finita derivava dalla fine di una relazione amorosa. Apporfittando di un momento di distrazione del giovane, intento a raccontare la sua storia, il militare riusciva ad afferarlo di scatto e a tirarlo via dallo strapiombo, immobilizzandolo grazie anche all'aiuto di un passante.Dopo aver contattato la Centrale Operativa del Comando Provinciale BAT giungeva personale del 118, che provvedeva a sedare il ragazzo e a trasportarlo presso l'ospedale di Barletta. Determinante il gesto del Carabiniere che ha agito con grande tempestività e prontezza evitando la tragedia