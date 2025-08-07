Carabinieri
Tentata rapina a Bisceglie: imprenditore di Andria coinvolto in incidente sulla SS16/bis

L'uomo ha riportato solo lievi contusioni. Indagano i Carabinieri

Trani - giovedì 7 agosto 2025 15.50
Momenti di tensione questa mattina sulla SS16/bis, dove un imprenditore di Andria è stato vittima di un tentativo di rapina conclusosi con un incidente stradale. L'uomo, per fortuna, ha riportato solo lievi contusioni.

Secondo quanto ricostruito, il tentativo di assalto si è verificato a Bisceglie. La pronta reazione dell'imprenditore e il tempestivo intervento dei carabinieri hanno evitato conseguenze più gravi. Sul posto sono giunti i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Trani e la pattuglia anti-rapina della Compagnia di Barletta, che stava percorrendo la statale in direzione opposta.

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei responsabili e chiarire la dinamica dell'accaduto.

Il traffico sulla SS16/bis ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e di rilievo.
