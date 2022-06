Tentativo di furto in un'azienda agricola di Trani, nessuna refurtiva per i ladri

Ennesimo tentativo di furto sventato questa notte grazie al pronto intervento degli agenti della Pegaso Security nell'azienda agricola Secondulfo, in via Pozzo delle Botte (a 2 km dal carcere). Una pattuglia, in un giro di perlustrazione intorno alla mezzanotte, aveva notato un lucchetto del cancelletto divelto oltre a quello del portone scorrevole manomesso. Immediata la chiamata al titolare e ai Carabinieri. I ladri sono stati messi in fuga per tempo e non sono riusciti a portar via nulla dei materiali e attrezzi riposti nel capannone.