Terry Boccuzzi: «Ringrazio coloro che hanno ascoltato i miei progetti»

«Siamo ormai arrivati alla conclusione di questa campagna elettorale. Per me, come molti sanno, è stata la prima esperienza: tutto questo mi ha dato modo di capire più a fondo il mondo della politica, quel mondo che avevo conosciuto negli anni passati attraverso le esperienze di due uomini importanti della mia vita, Giovanni e Aldo, mio padre».Con queste parole Terry Boccuzzi, candidata al consiglio comunale di Trani nella lista Partito Democratico con il candidato sindaco Amedeo Bottaro, vuole ringraziare tutti coloro che hanno preso parte al suo percorso in vista delle elezioni amministrative.«Ho incontrato tanti amici, tanti ragazzi, parenti e conoscenti ai quali non ho fatto promesse – dichiara Boccuzzi - ma ho prospettato loro ciò che di utile e concreto vorrei realizzare per la nostra città e soprattutto per i giovani, che sono il mio costante punto di riferimento, grazie al lavoro che svolgo da sempre.Con questo messaggio voglio semplicemente ringraziare tutti coloro i quali mi hanno aperto la porta di casa e mi hanno dedicato parte del loro tempo affinché potessi esporre i miei progetti. Vorrei concludere con questa frase: "Si è eletti per operare e non operare per essere eletti". Un grazie di cuore a tutti».