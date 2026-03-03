Tessera elettorale
Tessera elettorale
Tessere elettorali: ritiro per nuovi iscritti e rilascio duplicati

Invito dell’Ufficio Elettorale ai neoelettori e a chi ha tessera esaurita, deteriorata, smarrita o rubata: gli orari

Trani - martedì 3 marzo 2026 6.50 Comunicato Stampa
I nuovi elettori (iscritti per trasferimento di residenza, per acquisto della cittadinanza, per il compimento del diciottesimo anno di età) sono invitati a ritirare la propria tessera presso l'Ufficio Elettorale in Via Tenente Luigi Morrico 2.

Avviso per cittadini con tessera elettorale esaurita, deteriorata, smarrita o rubata Nel caso in cui la tessera elettorale non sia più utilizzabile per esaurimento degli spazi per la certificazione del voto, gli elettori possono richiedere il rinnovo, previa esibizione della vecchia tessera. Nel caso in cui la tessera sia deteriorata, gli elettori possono richiedere il duplicato della tessera elettorale, previa presentazione di apposita domanda e consegna dell'originale. In caso di smarrimento, l'Ufficio Elettorale rilascerà un duplicato della tessera elettorale, previa dichiarazione di smarrimento e richiesta da parte dell'elettore. In caso di furto, l'Ufficio Elettorale rilascerà un duplicato della tessera elettorale, previa presentazione di denuncia di furto fatta presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza. Si invitano tutti gli elettori a verificare lo stato della propria tessera elettorale e a recarsi presso l'Ufficio Elettorale, in Via Tenente Luigi Morrico 2, per ottenere il rilascio del duplicato, nei seguenti giorni di apertura al pubblico:

📅lunedì - martedì - giovedì
⌚dalle ore 08.30 alle ore 12
📅giovedì pomeriggio
⌚dalle ore 15.30 alle ore 17.30


