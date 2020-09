Tommaso Laurora: «Non mi fermo e continuerò a lavorare per Trani»

«Non ce l'abbiamo fatta! Ci abbiamo messo il cuore, la passione e l'impegno di sempre, ma non è bastato». È questo il commento del candidato sindaco Tommaso Laurora.«Ringrazio tutti coloro i quali hanno creduto innanzitutto nel nostro progetto, nella mia persona, nel valore della partecipazione e nell'auspicio del cambiamento.Ringrazio tutti i candidati al Consiglio Comunale delle liste della coalizione che si sono realmente impegnati.Ringrazio nuovamente la mia famiglia e tutti coloro i quali mi sono stati vicini in questo lungo viaggio insieme.Una cosa è certa: questa tappa rappresenta un punto di partenza, perché non mi fermo e continuerò a lavorare per Trani.Ringrazio gli altri candidati alla nomina del sindaco per la correttezza tenuta durante la campagna elettorale.Colgo l'occasione inoltre per rivolgere i migliori auguri di buon lavoro al confermato sindaco Amedeo Bottaro.Infine esprimo un augurio di serenità e prosperità a tutta la città.𝐎𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐚𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐢!».