Torna a Trani "Fuori Museo", la rassegna cinematografica di Fondazione Seca

La Fondazione S.E.C.A. dopo il grande successo dello scorso anno, ripropone per l'estate 2025 la rassegna "Cinema fuori Museo" incantevole appuntamento culturale quest'anno in collaborazione con la società Cinema 80 s.a.s. con la direzione artistica di Titti Dambra.La rassegna prevede la proiezione sul grande schermo di dodici film selezionati tra le produzioni di maggior successo dell'attuale stagione cinematografica. Film risultati vincitori nei più importanti Festival, premiati con ambiti riconoscimenti offriranno ai 400 spettatori previsti per ogni evento serale in Via Porta Vassalla la magia della settima arte, incastonata tra la scenografia naturale del cielo, del Mare Adriatico e del patrimonio architettonico della Cattedrale.La leggera brezza, il luccicare delle stelle, si aggiungeranno alle emozioni delle storie narrate, empaticamente condivise all'aperto da un pubblico vario, da cittadini e turisti.I particolari di "Cinema Fuori Museo" - tra Cattedrale e Mare saranno resi noti nel corso della conferenza stampa in programma giovedì 17 luglio alle ore 18 presso la Corte del Polo Museale di Trani. Interverranno alla conferenza di presentazione dell'evento: Isabella Ciccolella Presidente Fondazione S.E.C.A., Giuseppe D'Angelo presidente vicario della Fondazione S.E.C.A., Francesco Paolillo della Società Cinema 80 s.a.s. Barletta, Titti Dambra, direttore artistico rassegna Cinema Fuori Museo tra Cattedrale e Mare e Graziano Urbano direttore Polo Museale di Trani.A seguire il calendario della rassegna:Lunedì 21 luglio "Vermiglio" di Laura Delpero - Vincitore 6 Premi David di DonatelloMartedì 22 luglio "Conclave" di Edward Berger - Premio Oscar Migliore Sceneggiatura non OriginaleGiovedì 24 luglio "Il ragazzo dai pantaloni rosa" di Margherita Ferri – Premio David Giovani 2025Venerdì 25 luglio "Il Nibbio" di Alessandro Tonda – Nastro Legalità 2025Lunedì 28 luglio "Napoli-New York" di Gabriele Salvatores – Premio David Migliori Effetti DigitaliMartedì 29 luglio "Berlinguer. La grande ambizione" di Andrea Segre – Vincitore 2 Premi David di DonatelloGiovedì 31 luglio "La città proibita" di Gabriele Mainetti – Nastro d'Argento Miglior RegistaLunedì 18 agosto "Maria" di Pablo LarrainGiovedì 21 agosto "Familia" di Francesco Costabile - Premio David Attore non ProtagonistaVenerdì 22 agosto "Pino Daniele. Nero a metà" di Marco SpagnoliLunedì 25 agosto "Il maestro che promise il mare" di Patricia FontMartedì 26 agosto "Follemente" di Paolo GenoveseInizio proiezioni ore 21.15;Costo biglietto d'ingresso € 3,50;Servizio di biglietteria presso la sede del Polo Museale di Trani; per l'acquisto online www.cinemapaolillo.it (le date di proiezione potranno subire delle variazioni in caso di avverse condizioni meteo).Siete invitati alla conferenza stampa di presentazione della rassegna CINEMA fuori MUSEO, un viaggio tra arte, cinema e paesaggio, incastonato tra la maestosa Cattedrale e il profumo del mare.Scopriremo insieme il programma degli appuntamenti estivi all'aperto, le collaborazioni con registi e artisti, e le proiezioni che animeranno il cuore storico della città. Vi aspettiamo.Per maggiori informazioni: Tel. 0883.58.24.70 – email. info@fondazioneseca.it