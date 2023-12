Torna "La via dei presepi a Trani" tra le chiese del borgo antico

Mancava tanto la possibilità di andare a visitare la Natività allestita nelle chiese di Trani, ognuna col proprio stile, ognuna con i propri mezzi, tutte però con il medesimo spirito di devozione nel ricordare l'Amore di Dio fattosi uomo e anche, per chi non crede, la forza dell'amore di una famiglia e la nascita di un uomo giunto a parlare di pace duemila anni fa.La parola itinerario viene sostituita con "passeggiata", che tra le vie del centro antico, appositamente ornate da lampadine natalizie, vede sostare la gente lungo le antiche chiese. E così, quasi in una gara agli addobbi più festosi, Trani riprende la preziosa tradizione dei suoi presepi, resi fruibili nelle chiese aperte e dinanzi ai quali ci si potrà raccogliere in preghiera, il raccoglimento, nello sguardo incantato dei bambini e magari anche degli adulti, lasciandosi cullare magari nel ricordo nostalgico di Natali antichi all'insegna della semplicità.Il percorso prende il via dalla Basilica-Cattedrale per proseguire attraverso le chiese di San Giovanni, San Donato, San Toma, Sant'Andrea, Miracolo Eucaristico, San Francesco, Santa Maria (Ss. Medici), San Rocco, Madonna del Carmine, Ognissanti, Santa Teresa e San Nicoliello. Nella Cripta di Santa Maria (Ss. Medici) l'Associazione Tranensis ha realizzato una mostra di presepi di artigiani tranesi dal titolo "Ottocento anni dal presepe di Greccio" nell'VIII Centenario della realizzazione del primo presepe della storia, realizzato da san Francesco d'Assisi.