Tornano domani in Biblioteca i Language Cafè

Incontri gratuiti per conversare in piccoli gruppi in una o più lingue straniere

Tornano inellanell'ambito del progettoTrani a cura diAppuntamento tutti i mercoledì, a partire dal 14 febbraio. Un Language Café non è un corso di lingua ma un modo informale di incontrarsi per conversare in una o più lingue straniere, in piccoli gruppi, sorseggiando una bevanda!Sarà una piacevole occasione per migliorare la comprensione è l'espressione in lingua, con gli altri, attraverso giochi, articoli o spunti di conversazione! L'evento è gratuito con registrazione.è l'iniziativa della Regione Puglia che mira a creare una rete di luoghi dedicati ai giovani in cui realizzare servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione e alla partecipazione giovanile. Il comune di Trani aderisce alla rete con il suo Nodo Galattica, ospitato c/o la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio.>Link