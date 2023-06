Tornano le passeggiate per la città con Tranensis, aperte le iscrizioni

Dopo il riscontro positivo avuto lo scorso anno, l'Associazione culturale Tranensis organizza la seconda edizione dell'evento "Passeggiando per la nostra città". Di seguito il comunicato dell'associazione:Riprendono quest'anno le Passeggiate culturali per la nostra città.Ogni uscita avrà un tema specifico che approfondirà tematiche della storia e della cultura locale. Il calendario delle uscite è il seguente:Sabato 17/06 ore 18,30 - "Le porte, le mura e le torri: Trani e il suo sistema difensivo";Domenica 25/06 ore 18,00* - "Il Quartiere ebraico e la Sinagoga: gli Ebrei nella Puglia imperiale dal sec XI al sec XIII".(Questa visita comprende ingresso alla Sinagoga Scolanova).Sabato 08 luglio ore 18,00: "Federico, Manfredi e il castello: gli ultimi Svevi a Trani".(Questa visita comprende ingresso al Castello svevo).Tutte le visite saranno accompagnate da una guida certificata._Il numero massimo di partecipanti è di 35 persone_.Per prenotarsi contattare i numeri 346 7455706 oppure 346 8519643I costi sono di *euro 4* a uscita *per i soci iscritti* Tranensis e di *euro 5 a uscita per i non soci*.Le uscite avranno una _durata di circa 1,30 h._ L'appuntamento di *partenza sarà sempre in Piazza della Libertà 15 minuti prima* dell'orario stabilito.