Tra pettole, vino e caldarroste: il 7 dicembre vigilia in allegria con il Giullare in piazza Mazzini

È la sera della vigilia dell'Immacolata, quella che apre "ufficialmente" le festività natalizie e che profuma, come per tradizione, di pettole, vino caldo e caldarroste. E così, anche quest'anno, la Locanda del Giullare durante le feste si sposterà in più occasioni negli spazi antistante il "Ristorarte" in piazza Mazzini: la sera del 7 dicembre, infatti, prenderà vita un piccolo villaggio di Babbo Natale che profumerà di castagne sulla brace e delle pettole che sfrigoleranno in una grande padella, accompagnate da buon vino rosso del nostro territorio a scaldare ancora di più l'atmosfera.Ad animare la serata, ovviamente accompagnata da musica e canzoni ispirate a Natale, come di consueto e in modo sempre speciale, saranno i giovani protagonisti della Locanda del Giullare, che si esibiranno per creare un atmosfera di allegria e gioia.L'iniziativa rientra nel progetto "Diamoci alla pazza gioia" , finanziato dalla Regione Puglia con risorse statali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l'adesione del Comune di Trani.