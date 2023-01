Tradizioni tranesi, ricordate la Befana del Vigile?

Conoscete la tradizione della Befana del Vigile? È una tradizione nata in Italia subito dopo la seconda guerra mondiale, inizialmente per aiutare le famiglie dei vigili urbani e poi successivamente per aiutare le persone meno abbienti della città.Anche a Trani la Befana del vigile era una tradizione molto sentita negli anni Cinquanta e Sessanta.Ecco qui alcuni scatti presi dell'Archivio fotografico della città di Trani.(Fondo Fotografico Trani Città di Trani, Alessia Venditti)