Traffico bloccato in Piazza della Repubblica per la ripulitura dell'isola pedonale

Operazioni di ripulitura delle piante nell'isola pedonale di Piazza della Repubblica a ridosso dell'incrocio concorso Cavour, a seguito della rimozione della palma che due notti fa stava per cadere, ormai marcia, costituendo un grave pericolo per passanti e automobilisti.Questa mattina sono in Corso operazioni che riguardano soprattutto le altissime washingtonia phillifera, operazioni di Pota e ripulitura. bloccato il traffico nell'area dell'isola pedonale dall'incrocio fino al palazzo dell'oviesse, ovviamente con disagi , vista l'ora di punta dell'ingresso agli uffici e nelle scuole.