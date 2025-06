Traffico più snello a Trani: spartitraffico e rotatoria

Lavori in corso su Via Di Vittorio e Via Monte D’Alba

Lavori in corso, coordinati dalla Polizia Locale, stamani sul tratto antistante la Chiesa di San Magno, tra Via Di Vittorio e Via Monte D'Alba dove sono in allestimento uno spartitraffico ed una rotatoria che permetterà di avere un traffico più snello anche in previsione dell'aumento del flusso veicolare in concomitanza della chiusura alle auto del passaggio a livello che dal 10 giugno sarà permesso per 80 giorni solo ai pedoni.