Tragedia nelle campagne di Trani, 73enne trovato senza vita tra le fiamme

Un drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Trani, in un terreno di proprietà privata nei pressi della chiesa rupestre di Santa Geffa. Un uomo di 73 anni è stato trovato privo di vita dalle squadre di soccorso del 118, intervenute dopo la segnalazione del figlio, allarmato dal mancato contatto con il padre.Sul posto sono giunte due equipe sanitarie del 118, una proveniente da Andria e l'altra da Bisceglie. Purtroppo, al loro arrivo, per l'uomo non c'era già più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo.Nel terreno, secondo le prime ricostruzioni, si era sviluppato un incendio che ha interessato alberi, tubi e materiale ancora da identificare. Le cause esatte della morte restano al momento da chiarire: sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, supportati dalla Polizia Locale e dalla Scientifica. Presenti anche i Vigili del Fuoco e il magistrato di turno della Procura di Trani.L'ipotesi più accreditata è che l'uomo sia rimasto coinvolto nelle fiamme, ma solo gli accertamenti in corso, e l'eventuale autopsia, potranno fare piena luce sull'accaduto.