118, Vigili del Fuoco
118, Vigili del Fuoco
Cronaca

Tragedia nelle campagne di Trani, 73enne trovato senza vita tra le fiamme

Indagini in corso della Polizia di Stato

Trani - venerdì 29 agosto 2025 18.25
Un drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Trani, in un terreno di proprietà privata nei pressi della chiesa rupestre di Santa Geffa. Un uomo di 73 anni è stato trovato privo di vita dalle squadre di soccorso del 118, intervenute dopo la segnalazione del figlio, allarmato dal mancato contatto con il padre.

Sul posto sono giunte due equipe sanitarie del 118, una proveniente da Andria e l'altra da Bisceglie. Purtroppo, al loro arrivo, per l'uomo non c'era già più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo.

Nel terreno, secondo le prime ricostruzioni, si era sviluppato un incendio che ha interessato alberi, tubi e materiale ancora da identificare. Le cause esatte della morte restano al momento da chiarire: sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, supportati dalla Polizia Locale e dalla Scientifica. Presenti anche i Vigili del Fuoco e il magistrato di turno della Procura di Trani.

L'ipotesi più accreditata è che l'uomo sia rimasto coinvolto nelle fiamme, ma solo gli accertamenti in corso, e l'eventuale autopsia, potranno fare piena luce sull'accaduto.
  • Polizia
Altri contenuti a tema
1 Sospesa attività sul lungomare di Colonna a Trani per musica oltre i limiti Sospesa attività sul lungomare di Colonna a Trani per musica oltre i limiti Il Comune ha disposto la chiusura temporanea della struttura ricettiva per violazioni al regolamento sulle emissioni sonore
Controlli della Polizia di Stato, sanzionate diverse attività di Trani per violazioni amministrative Controlli della Polizia di Stato, sanzionate diverse attività di Trani per violazioni amministrative Tra le aree oggetto di controllo particolare attenzione alla zona di Colonna
Furti d’auto e scooter a Trani, due arresti della Polizia di Stato Furti d’auto e scooter a Trani, due arresti della Polizia di Stato Sequestrati strumenti da scasso e individuati grazie a videosorveglianza e perquisizioni
Controlli serrati della Polizia contro la guida in stato di alterazione a Trani e Bisceglie Controlli serrati della Polizia contro la guida in stato di alterazione a Trani e Bisceglie Nel weekend fermati 27 veicoli e identificate 45 persone
A Trani autonoleggio abusivo scoperto e chiuso dalla Polizia Stradale A Trani autonoleggio abusivo scoperto e chiuso dalla Polizia Stradale L’attività, priva di licenza nonostante il diniego del Comune, operava illegalmente in zona Via Andria
Aggressione all’Ospedaletto di Trani: paziente armato di taser colpisce guardia giurata Aggressione all’Ospedaletto di Trani: paziente armato di taser colpisce guardia giurata Indagini in corso della Polizia di Stato
Nella Bat la prima esercitazione della squadra di negoziazione della Polizia di Stato Nella Bat la prima esercitazione della squadra di negoziazione della Polizia di Stato All’interno del Commissariato, simulazione operativa per il team specializzato della Questura BAT
Truffa aggravata ai danni dello Stato e false certificazioni: un dirigente medico della Bat ai domiciliari Truffa aggravata ai danni dello Stato e false certificazioni: un dirigente medico della Bat ai domiciliari L'esecuzione dell'ordinanza da parte della la Polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica di Trani
"Una via per Roberto Visibelli ": la proposta di Fratelli d’Italia a Trani
29 agosto 2025 "Una via per Roberto Visibelli": la proposta di Fratelli d’Italia a Trani
"Festa dei Popoli ", Trani si riunisce nel nome della condivisione
29 agosto 2025 "Festa dei Popoli", Trani si riunisce nel nome della condivisione
HUB PortaNova inaugura la mostra: "Le visioni di Medea. Trani e le sue comunità "
29 agosto 2025 HUB PortaNova inaugura la mostra: "Le visioni di Medea. Trani e le sue comunità"
Meteo, peggioramento in arrivo: allerta gialla in Puglia
29 agosto 2025 Meteo, peggioramento in arrivo: allerta gialla in Puglia
"Libri nel Borgo Antico ", il senatore Boccia sulle regionali: «Confido in una soluzione»
29 agosto 2025 "Libri nel Borgo Antico", il senatore Boccia sulle regionali: «Confido in una soluzione»
"Actor Dei " torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca
29 agosto 2025 "Actor Dei" torna a Trani: la bellezza dello spettacolo va di nuovo in scena grazie alla Fondazione Seca
La Soccer Trani chiama a raccolta i tifosi: «Coloriamo insieme i gradoni del Lapi»
29 agosto 2025 La Soccer Trani chiama a raccolta i tifosi: «Coloriamo insieme i gradoni del Lapi»
Campo scuola di via Andria, Branà (M5S): «Modello superato che ignora la mobilità sostenibile»
29 agosto 2025 Campo scuola di via Andria, Branà (M5S): «Modello superato che ignora la mobilità sostenibile»
Provincia Bat, Lodispoto: "A breve nuove assunzioni in provincia per ridurre i tempi dei pagamenti dei fornitori "
29 agosto 2025 Provincia Bat, Lodispoto: "A breve nuove assunzioni in provincia per ridurre i tempi dei pagamenti dei fornitori"
Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport "
29 agosto 2025 Merra (Azione Trani): "Un Bando Regionale per Combattere la Povertà Educativa con lo Sport"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.