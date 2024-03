Tragedie sfiorate: tre alberi sradicati e caduti in strada su via Falcone e Via Borsellino

Ora non c'è più da scherzare, davvero, perché solo per un miracolo non stiamo qui a raccontare fatti ancora più gravi di quelli che si sono verificati nella tarda mattinata.Una vera e propria ecatombe di alberi questa mattina a Trani. Ed è andata bene per tanti aspetti: oggi è domenica e l'asilo in via Dell'Olio, all'ingresso del quale era il grande albero che ha ceduto con la forza del vento, è chiuso. Nonostante questo è andata bene a chiunque fosse passato per recuperare la propria auto parcheggiata non solo davanti all'asilo ma anche dove sono rovinosamente crollati altri due grossi alberi, via Borsellino. Qui l'enorme fusto caduto ha letteralmente sfondato un'auto parcheggiata.I tre episodi quasi contemporanei in questa domenica ventosa a Trani, ennesimi e sempre più gravi, che davvero fanno pensare a tragedie sfiorate e che costringeranno- ci si augura - a una seria mappatura delle criticità riguardo le piante che arredano Trani ma anche a un altrettanto serio programma di ripiantumazione nella Città.