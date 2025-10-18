Carabinieri
Carabinieri
Cronaca

Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B

In corso gli accertamenti dei Carabinieri sul posto i sanitari del 118

Trani - sabato 18 ottobre 2025 10.11
Un dramma si è consumato nelle ultime ore a Trani. Un uomo di 38 anni di origini rumene, in città per motivi di lavoro nel settore edile, residente in prov. di Reggio Calabria, è stato trovato privo di vita in un B&B, presumibilmente per cause naturali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, che stanno effettuando i rilievi e le verifiche del caso.
