Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B

Un dramma si è consumato nelle ultime ore a Trani. Un uomo di 38 anni di origini rumene, in città per motivi di lavoro nel settore edile, residente in prov. di Reggio Calabria, è stato trovato privo di vita in un B&B, presumibilmente per cause naturali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, che stanno effettuando i rilievi e le verifiche del caso.
