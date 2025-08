Tragico incidente sulla strada Statale 16, un morto e due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore a Trani lungo la Strada Statale 16, in direzione Barletta, nei pressi dello svincolo "Boccadoro". Un'auto con tre persone a bordo si è ribaltata per motivi ancora da chiarire.Nell'impatto uno degli occupanti ha perso la vita, mentre gli altri due sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale "Bonomo" di Andria per le cure del caso. Al momento non si conoscono le loro condizioni.Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e i Carabinieri per la messa in sicurezza dell'area e per avviare gli accertamenti utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.Seguono aggiornamenti.