Tranensis e Mozart: il 28 aprile un concerto per pianoforte e orchestra nell'auditorium di San Magno

L'associazione culturale Tranensis informa che da questa sera sarà possibile prenotare i biglietti per il nuovo evento "Note di luce per musica di stelle" in collaborazione con l'associazione musicale Domenico Sarro e la Fondazione Europeans Arts Academy "Aldo Ciccolini".La vendita avrà unicamente presso Palazzo Discanno (Corso Vittorio Emanuele 188) nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16,00 alle 20,00.Il costo unico del biglietto è di euro 15,00, che gli organizzatori dell'associazione (Tranencis è un'associazione culturale no profit) utilizzeranno per i costi vivi del fitto dell'auditorium e per le spese relative all'orchestra. L'evento avrà luogo nell'aula liturgica della Chiesa di San Magno.L'evento gode del patrocinio della Città di Trani.La serata sarà tutta mozartiana: nella prima parte l'Apulia Sinfonietta Orchestra si esibirà con la sinfonia nº 40 in sol minore e seguirà la seconda parte con il concerto per pianoforte e orchestra nº 20 in re minore.Solista il pianista Bartolomeo di Lernia. Alla direzione dell'orchestra Mimma Campanale.