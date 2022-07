Tranensis: oggi la terza passeggiata nella storia di Trani

Oggi 23 luglio alle 18:30 si terrà l'ultima delle tre passeggiate nelle strade e nella storia di Trani, organizzate dall'associazione Tranensis. I primi due appuntamenti hanno visto una grande partecipazione e scaturito interesse da parte dei partecipanti, tanto da suscitare molto entusiasmo negli organizzatori.Questa volta si parlerà dell'altro volto del porto, quello dei palazzi storici, della Villa Comunale (tra le più belle ville d'Europa affacciate sul mare), con un accenno alle chiese della B.V. del Carmine e di San Domenico e, in particolar modo, agli Ordinamenta Maris, visionando anche il monumento presente in piazza Quercia.Ma non è tutto: durante la passeggiata in compagnia, come sempre, di una guida turistica abilitata, incontreremo, idealmente, le figure di Piccini e di Giovanni Bovio.I percorsi tematici, della durata di circa due ore, sono una scelta del direttivo dell'associazione, utile a conoscere quei luoghi del centro urbano che hanno contribuito alla storia di Trani, ma che in tanti hanno dimenticato. L'obiettivo di queste passeggiate sta anche nel porre al centro dell'attenzione luoghi e personaggi che, molto spesso, sono fuori dai classici percorsi turistici.L'appuntamento è sempre al solito posto, alla solita ora: in piazza Libertà alle 18:15. La quota di partecipazione a questa iniziativa è di 5 euro a partecipante ed il numero massimo di iscrizioni è di 25 unità, dunque è obbligatoria la prenotazione al numero 346 745 5706.