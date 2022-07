"Il mare": partito il contest fotografico di Tranensis aperto a tutti

"Respiro e anima del mare": un invito a coglierne l'essenza più profonda, il contest lanciato dalla Associazione Tranensis in questi giorni. Battuto dalla Tramontana o accarezzato dalla brezza leggera del maestrale, azzurro da confondersi col cielo o dipinto da da mille sfumature , il fascino del mare a Trani è nella cornice dalla quale è racchiuso: un porto ineguagliabile e i monumenti che ne disegnano il profilo, aggrappati sulle sue rive lungo la costa.Il contest sta nell'invito a osservare con occhi nuovi quello che ci circonda e a trasfigurare attraverso un occhio artistico, che ognuno di noi magari non sa di avere, l'elemento sul quale la Città è nata e con il quale nei secoli ha costruito la sua storia gloriosa. E soprattutto nel costruire momenti di coinvolgimento della comunità unita nella costruzione di arte e bellezza: infatti il contest si concluderà con una mostra collettiva -nello Chalet della Villa Comunale - nella quale chi non avrebbe mai pensato si troverà coinvolto come protagonista attraverso quello scatto che, magari, in un'alba assolata di luglio, avrà catturato un momento irripetibile e magnifico.Ogni dettaglio è sui canali social Facebook e Instagram dell'associazione."Da sempre il mare è visto come fonte di ispirazione, soprattutto per la nostra città. Il titolo del contest si riferisce alla capacità del mare di aprire le corde del cuore per essere respiro ed ispirazione dell'anima. Conquiste, commerci, relax, ispirazione, scambi culturali, arrivi e partenze, accoglienze e misteri. Tutto questo è il tema e l'oggetto del Contest fotografico organizzato dall'Associazione culturale Tranensis in collaborazione con l'Associazione culturale "L'ebanista", che vedrà la partecipazione di chiunque sia appassionato di fotografia e amante del mare."Le opere saranno esposte presso lo Chalet della Villa Comunale dall'11 al 14 luglio 2022 con premiazione l'ultima serata da una giuria formata dai visitatori e dai soci fondatori delle associazioni. Nella stessa occasione il poeta Tranese Giuseppe Laurora insieme ad Uccio Persia, reciterà delle poesie tratte da alcuni suoi libri.Chiunque voglia iscriversi può scrivere sui canali social dell'Associazione Tranensis o contattare via whatsapp il numero 3287614746