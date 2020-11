Trani, 39mila euro per riparare le strade

Ripartono i lavori per il miglioramento delle condizioni delle strade della città di Trani. Dopo gli interventi effettuati in coincidenza con il passaggio in città del giro d'Italia, l'Amministrazione comunale ha utilizzato le economie di gara per un nuovo appalto, affidato sempre alla ditta tranese General Edil di Andrea Pignataro. I lavori (dell'importo di 39 mila euro) inizieranno nelle prossime ore e riguarderanno alcuni tratti stradali ammalorati, segnalati dai cittadini sui mezzi di comunicazione ufficiali dell'Ente e riscontrati dall'ufficio tecnico comunale oltre che dalla Polizia locale.Tra gli interventi ricompresi in questo lotto di lavori si segnala la sistemazione del tratto di piazza Dante dove sono presenti pericolosi dossi e numerose gibbosità del manto stradale e un'azione specifica in via Vecchia Trani-Corato dove è previsto un intervento in grado di consentire il transito delle auto nel doppio senso di marcia su strada asfaltata. Saranno sistemati inoltre alcuni tratti di corso Italia, di via professore Francesco Milano, l'inizio di via Statuti Marittimi, alcuni tratti di via Città di Milano, via Margherita di Borgogna (da corso Vittorio Emanuele a via San Gervasio), via Tenente Morrico (da corso Cavour a via Sabotino)."Diamo continuità – spiega il sindaco, Amedeo Bottaro – ad un modello virtuoso di programmazione delle manutenzioni stradali. Gli interventi da effettuare sono ancora numerosi ma le azioni periodiche e puntuali messe in atto negli ultimi anni ci stanno consentendo di ridurre in maniera significativa le criticità"."Con questa gara – prosegue l'assessore alla manutenzione della viabilità, Alessandra Rondinone – andiamo a sanare alcuni problemi che richiedevano immediata risposta, come nel caso dei dossi in piazza Dante, nelle vicinanze della scuola Baldassarre. In questi giorni, inoltre, abbiamo fatto scorte di materiale per il necessario intervento di colmatura delle buche. Stiamo completando la ricognizione delle segnalazioni pervenute per poter procedere anche in tal senso"."Contestualmente alla gara per nuovi asfalti – dichiara il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici e politiche attive per la diversabilità, Fabrizio Ferrante – stiamo per procedere con un ulteriore intervento per la realizzazione di 40 scivoli. Portiamo avanti il lavoro di ricognizione già svolto con puntualità dall'Osservatorio comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche istituito dall'Amministrazione nella scorsa consiliatura. Nei prossimi giorni inoltre effettueremo dei sopralluoghi mirati per ampliare il ventaglio di scivoli da realizzare sulla scorta delle segnalazioni dei cittadini".