Trani accoglie la biblioteca itinerante del libro accessibile

Una settimana di iniziative all'insegna dell'inclusione e della promozione della lettura accessibile. Arriva a Trani il progetto lettori alla pari, con la sua biblioteca itinerante, rivolta a bambini, insegnanti, scolaresche, educatori e genitori.Come nasce la biblioteca itinerante? Dal lavoro di edizioni la meridiana per promuovere la lettura anche in fasce della popolazione che rischia di restarne esclusa: persone con disabilità fisiche e psichiche o con difficoltà linguistiche e dell'apprendimento. Per loro, esiste da anni una produzione editoriale che prova ad abbattere le barriere: libri in Braille, audiolibri, libri in LIS, Silent Book, libri CAA e in simboli. A questi libri, edizioni la meridiana ha dedicato la Fiera Lettori alla Pari, la prima fiera nazionale del libro accessibile, che tornerà al MAT di Terlizzi la prossima primavera per la sua seconda edizione. Intanto, in occasione della prima edizione del progetto, la casa editrice si è dotata di una vera e propria "biblioteca accessibile", che sta portando in tour in vari Comuni di Puglia, mettendo a disposizione libri, esperienze, laboratori con lo scopo di far conoscere questo universo di possibilità al pubblico pugliese, promuovendola lettura accessibile e l'inclusione socio-culturale dei lettori con disabilità o difficoltà.Dopo la tappa di Brindisi di fine 2022 e quella di gennaio 2023 ad Andria, è Trani ad ospitare la biblioteca itinerante, da lunedì 13 a sabato 18 febbraio, presso la Biblioteca comunale "Giovanni Bovio". La settimana di permanenza è sostenuta e co-organizzata dal Comune. I cittadini potranno visitare liberamente la Biblioteca Itinerante, partecipare a laboratori e letture animate per bambini e bambine, studenti e studentesse e prendere parte a incontri pensati in particolare per i docenti della scuola primaria e secondaria.Tra le iniziative: la presentazione dell'InBook "Signor Orso ha fame" di Alice Campanini (per bambini di 6 e 7 anni) lunedì 13 pomeriggio e martedì 14 mattina; la presentazione del Silent Book "Io Sono Blu", con un dialogo tra Maria Stella Barracchia e l'autrice Irene Guglielmi, il 14 febbraio mattina; la presentazione di un classico della letteratura accessibile "Giacomo di cristallo e altri racconti", venerdì 17 mattina. Ci saranno anche incontri e laboratori con gli operatori della Lega del Filo d'Oro, mercoledì 15 e giovedì 16 mattina. Insieme al laboratorio "Che meraviglia i simboli" per adolescenti, famiglie e giovani adulti con Lucia Suriano, mercoledì 15 pomeriggio, quello su "Lettura accessibile e CAA" con la logopedista Eva Inchingolo, venerdì 17 pomeriggio e il laboratorio di "Arte da toccare" per i bambini da 6 a 11 anni, sabato 18 mattina. Si chiude sabato pomeriggio con l'incontro formativo aperto a logopedisti, insegnanti, educatori e genitori su "Leggo da solo con la CAA. La nuova frontiera della lettura autonoma" con Manuela Mennitti e l'illustratore Lorenzo Tomacelli, autori del libro "1,2,3…arriva Alfabeto".Per partecipare alle attività (interamente gratuite) bisogna prenotarsi sul sito di edizioni la meridiana, dove è online anche il calendario completo.