Trani avrà una nuova segnaletica turistica interattiva. Giovedì la presentazione

Giovedì 30 novembre alle ore 15.30 verrà presentato (in Via Mario Pagano, angolo via San Giorgio n.d.r.) il progetto "" reso possibile grazie ad un finanziamento della Regione Puglia per manifestazioni ed iniziative di. Il progetto ha visto la riqualificazione della cartellonistica turistica nel centro della città: obiettivo principale quello di valorizzare il ricco patrimonio artistico presente e raccontare la storia, spesso dimenticata, della città.Comunicare in modo adeguato il territorio è fondamentale nell'era del digitale: per questo motivo è stata installata una segnaletica turistica interattiva. Nel corso delle ultime settimane sono stati sostituti i cartelli fatiscenti ed obsoleti esistenti o ed aggiunti quelli mancanti nelle zone strategiche del centro storico.La nuova e rivisitata cartellonistica turistica è stata dotata di pannelli con tecnologiache consentiranno al visitatore ma anche ai cittadini tranesi di accedere con il proprio smartphone a varie schede informative del patrimonio culturale della città di Trani. Ogni scheda riporta, sia in italiano che in inglese, le informazioni storiche del monumento e dell'area di interesse: i testi sono stati redatti daesperto di storia locale e guida turistica.Le schede sono visualizzabili sul portale www.trani.cittaintasca.it (raggiungibile anche dal sito del Comune di Trani) dove sono presenti gallerie fotografiche e video, informazioni utili sulla città ed una mappa con indicazioni stradali per assistere l'utente durante gli spostamenti.