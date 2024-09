Trani: Polizia e Carabinieri chiudono per due settimane un’attività commerciale nel centro cittadino

In data odierna, il Questore della Provincia di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini, ha disposto, su proposta dei Carabinieri della Compagnia di Trani, la chiusura di un'attività commerciale, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.Il provvedimento amministrativo, emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, sospende per 15 giorni la licenza dei titolari di un esercizio pubblico sito nel centro cittadino tranese, ed è stato eseguito questa mattina dagli stessi militari e dagli agenti della Polizia di Stato con la materiale apposizione dei sigilli.La chiusura del locale è la diretta conseguenza di quanto accaduto alle prime ore dell'alba di domenica 8 settembre, in particolare, il ferimento con colpi d'arma da fuoco di un 28enne al culmine di un'animata discussione tra gli avventori del pubblico esercizio.Si tratta di un provvedimento a garanzia dell'ordine e sicurezza dei cittadini che ha come obiettivo principale quello di impedire, attraverso la chiusura dell'attività, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.La finalità della misura cautelativa, pertanto, in aderenza alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), non è solo la prevenzione generale dei reati e dell'illegalità, ma anche quella di scongiurare il protrarsi di ulteriori situazioni di pericolo che, come in questo caso, hanno scosso la comunità tranese.