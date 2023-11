Trani bike tour, domenica passeggiata in bicicletta per le vie della città

In occasione del C.R.E.A.- GIO, patrocinato dal Comune di Trani, assessorato alle Politiche giovanili, Fiab Trani - sottosezione di Fiab Bisceglie Biciliae, in collaborazione con Delfino Blu, Xiao Yan, Legambiente Trani, Parco Santa Geffa, Il Colore degli anni, AGE Trani, boaOnda, Ass. Nicholas De Santis, Libera Trani, Porta Nova, Arcadia Hub, domenica 5 novembre 2023 organizza una ciclo passeggiata tra i monumenti della nostra città.Il Trani Bike Tour è il modo per riscoprire la bellezza dei nostri monumenti in sella alle nostre biciclette salvaguardando l'ambiente. A far da cicerone la guida turistica Andrea Moselli. Ritrovo presso piazza della Repubblica lato statua Giovanni Bovio alle ore 9; attraversando il centro della città arriveremo al Monastero di Colonna finalmente aperto alle visite.Proseguendo il giro raggiungeremo la nostra regina del romanico pugliese, la Cattedrale, e il Castello Svevo che nella prima domenica del mese permette l'ingresso gratuito.Quota di partecipazione:- 5 euro per i non tesserati (assicurazioni e guida turistica)- 3 euro per i tesserati (assicurazione e guida turistica)La buona riuscita della pedalata dipende dalla partecipazione responsabile dei partecipanti e dallo spirito di collaborazione con gli accompagnatori, che sono volontari dell'associazione. Si ricorda a tutti i partecipanti che è sempre obbligatorio il rispetto delle norme del Codice della strada, , e che prudenza e buon senso aiutano a prevenire incidenti. Apparati di sicurezza attiva e passiva (freni, luci e catadiottri) devono essere presenti e in condizioni di efficienza. L'uso del casco, anche se non è obbligatorio è sempre raccomandato.