Trani: black out in gran parte della città, sistemi in tilt per circa un'ora

Gran parte del territorio tranese al buoi per circa un'ora, il black out che ha "paralizzato" buona parte delle famiglie della nostra città proprio a ridosso dell'orario di cena dipenderebbe "dalle avverse condizioni atmosferiche". È quanto si legge in un post apparso sulla pagina facebook dell'azienda municipalizzata di Trani che scrrive "A causa delle condizioni atmosferiche ci sono stati alcuni guasti contemporanei in diverse cabine".Immediato è stato l'intervento dei tecnici dell'azienda che tuttavia hanno dovuto effettuare diversi tentativi prima di riuscire a dar corrente a tutte le zone rimaste al buio. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 22.30.