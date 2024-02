Trani, Castel del Monte & Co.sul Financial Times, un bellissimo spot per il nostro territorio

"Castel del Monte si erge nell'entroterra dI Trani, la bellissima città di pescatori che era era il principale porto della Puglia, città che era difesa a sua volta da una straordinaria fortezza quasi modernista che sembra potrebbe essere stata costruita da I.M. Pei. Come Trani, anche Castel del Monte è costruito in una pietra calcarea leggera, di un bianco abbagliante, un ottagono fuori dal quale emergono otto torri d'angolo ottagonali.". Che il nostro castello Svevo venga paragonato a una modernissima architettura del celebre architetto cinese I.M. Pei, (per intenderci, quello, tra l'altro , della piramide del museo del Louvre a Parigi )sicuramente cosa originale e che probabilmente potrà incuriosire all'estero : perché il. Il giornale nasce come un quotidiano economico -finanziario dalle pagine rosate - un po' come il nostro Sole 24 Ore, cui è oltretutto legato da una partnership- e le sue pagine culturali sono sempre di grande spessore e redatte da penne di autorevolissime giornalisti, scrittori e intellettuali . Che, storico affascinato dal cristianesimo orientale e autore di numerosi libri e pubblicazioni, che scrive regolarmente anche per The New York review Of The Books, The Guardian e The New Yorker, abbia dedicato un lungo articolo ai nostri luoghi non solo è un onore ma è uno un regalo straordinario di promozione territoriale.Infatti racconta all'estero l'impronta che il nostro Federico II ha dato all'intera regione, conferendo un'identità unica e pregevole proprio al territorio della Bat che culmina in Castel del Monte, quasi un suo autoritratto in pietra che si esprimere pregevolmente nella rete dei Castelli ma anche nelle tante tracce visibili della sua storia, impresse in quella pietra "calcarea e leggera di un banco abbagliante": quella di Trani, che con una breve definizione speriamo abbia abbagliato di curiosità tanti lettori e nuovi visitatori.