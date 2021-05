Trani, città come una giungla: vegetazione fuori controllo in centro e nelle periferie

La città come una giungla. Siamo oramai in primavera inoltrata ma, in gran parte della città, la situazione è pressoché identica e crescono le lamentele dei cittadini e dell'opposizione comunale. Il consigliere di minoranza Giovanni Di Leo, dopo aver fotografato la situazione in Piazza della Repubblica si scaglia contro il Comune per l'assenza di manutenzione del verde pubblico.«Il grano è già alto, presto le spighe saranno bionde e pronte per la mietitura: Piazza della Repubblica, ma non soltanto quella, come nuovo granaio di Puglia - ironizza sul suo profilo Facebook -. Che meraviglia la natura che esplode nei giardini pubblici tranesi. Complimenti all'Amministrazione ed in Primis all'assessore/a che ne curano la crescita!».Scenario identico anche in diverse altre zone di Trani come documentano le immagini qui in basso.