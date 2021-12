Trani, donna investita in via Dalmazia

Paura questa mattina, mercoledì 29 dicembre, intorno le ore 10.30, in via Dalmazia. Dalle prime e frammentarie notizie che giungono in redazione, si tratterebbe di un investimento di una donna ma non si sa ancora molto sull'esatta dinamica e sulle condizioni di salute della malcapitata. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e il 118 per prestare soccorso.L'episodio ha attirato tanti curiosi e causato inevitabili disagi alla circolazione in una strada già di per sé molto caotica.Seguono aggiornamenti.