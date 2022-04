Trani e Assunta Almirante, quel legame col senatore Visibelli e la via dedicata al compianto marito

E' morta Assunta Almirante, moglie di Giorgio Almirante, fondatore e leader storico del Movimento Sociale Italiano. La donna, chiamata Donna Assunta e considerata la memoria storica della destra italiana, aveva 100 anni, compiuti lo scorso 14 luglio. Raffaela Stramandinoli, detta Assunta, era nata a Catanzaro ma era diventata romana d'adozione.Donna Assunta aveva un legame particolare con la città di Trani, essendo molto legata politicamente al senatore Roberto Visibelli, esponente di rilievo del MSI. Qualche tempo fa, inoltre, sul suo profilo Facebook, pubblicò una foto scattata a Trani che ritraeva la targa toponomastica dedicata al suo defunto marito: «Questa foto (ndr, qui in basso) è di Giancarlo Racioppi - scriveva - il quale nel 1997 era consigliere comunale e presidente commissione toponomastica di Trani Bt. Giancarlo, pur non avendo una foto con Giorgio, ha voluto condividere il ricordo di quando ha intitolato una via cittadina al nostro caro Giorgio».