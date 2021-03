Trani e MSC Crociere al lavoro per far diventare la città tappa crocieristica

Il turismo crocieristico è l'obiettivo da raggiungere per Trani. Così nasce l'incontro tra Leonardo Massa Country Manager di MSC Crociere, il sindaco Amedeo Bottaro e Carlo Uva, vicepresidente dell'ApuliaTrani la squadra di calcio femminile già sponsorizzata dalla prestigiosa compagnia internazionale.Durante l'appuntamento che si è tenuto negli uffici di MSC Crociere a Napoli, sono state affrontate diverse questioni e il dott. Massa ha dato la disponibilità da parte della sua compagnia di "sbarcare" sul territorio tranese, riscontrando la volontà del sindaco di accogliere MSC in qualsiasi forma. Diverse, al momento, le possibilità al vaglio delle parti che, tuttavia, hanno preferito mantenere ancora il massimo riserbo sulla vicenda."Si tratterebbe di un traguardo storico – ha dichiarato Carlo Uva, vero promotore dell'incontro e dell'iniziativa -, un risultato che nessuno ha mai raggiunto prima e che porterebbe benefici sicuramente all'intero sistema turistico e naturalmente economico della città di Trani. MSC Crociere è particolarmente attenta alla Puglia ma ha deciso di mettere Trani al centro della sua campagna di rilancio, anche con degli investimenti importanti sul territorio"."In un momento così difficile – ha detto, invece, il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro - ci piace guardare oltre e pensare al futuro con grandi progetti come quello che la società Apulia sta portando avanti".MSC Crociere è una compagnia europea basata in Svizzera con profonde radici mediterranee da ritrovarsi negli oltre 47.000 dipendenti in tutto il mondo e vende vacanze in crociera in 69 Paesi in tutto il mondo. La compagnia, cresciuta dell'800% dal 2004 ad oggi, ha registrato 2 milioni di passeggeri nel 2017 e un fatturato di circa 2.2 miliardi di euro.Trani ha, dunque, una grossa chance e non dovrebbe assolutamente farsela scappare.