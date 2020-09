Trani eccelle anche su “The Telegraph”: due i ristoranti recensiti

Si è subito innamorata di Trani e delle sue eccellenze enogastronomiche Kate Bolton, giornalista inglese esperta di turismo, nel corso del suo viaggio professionale alla scoperta delle nostre terre. E così su "The Telegraph", uno dei più importanti quotidiani del Regno Unito e non soltanto (letto e visualizzato da centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo), in un articolo di recensione sui luoghi da visitare in Italia ha descritto e recensito molto positivamente ben due eccellenze culinarie e professionali per altrettanti ristoranti della nostra città, indicando poi Trani con l'appellativo "The pearl of Puglia".Descrivendo la bellezza della città e del panorama, i ristoranti che la Bolton ha voluto segnalare sono "Quintessenza" e "Le Lampare al Fortino": per quanto riguarda il primo, la giornalista ha sottolineato come questo sia "perfettamente gestito dai quattro fratelli Di Gennaro" i quali offrono "cibo poetico", e poi è andata oltre parlando del piatto d'autore: "un origami di tortelli con gamberi rossi di Gallipoli e una bisquit dorata di vino Moscato di Trani, che lascerà ricordi proustiani".Per quanto riguarda "Le Lampare al Fortino", Kate Bolton ha espresso la propria meraviglia per la location, una "cornice romantica dove assaporare i sapori della terra e dei mari di Puglia nei raffinati e creativi menù stagionali dello chef Domenico di Tondo. I taglieri ghiacciati di pesce crudo - pesce crudo, comprese ostriche, ricci e scampi drogati d'amore - sono spudoratamente buoni".