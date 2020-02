Trani. Economia e lavoro, da oggi secondo ciclo d'incontri di approfondimento storico

Due giornate dedicate all'approfondimento storico sulle attività produttive che hanno magnificato il tessuto economico della città di Trani. Sotto la lenteL'iniziativa, in capo alla città di Trani, sta riscuotendo grande successo grazie all'intuizione vincente della chiamata pubblica per consentire a tutti di partecipare non solo come pubblico ma anche in qualità di relatori, oppure fornendo contributi e documenti fotografici, video o cartacei, testimonianze orali o di storie tramandatee di essere parte attiva di un progetto di ampio respiro. Il principio è quello di restituire una rappresentazione attenta e lucida dei vari comparti, per comprendere, partendo dall'analisi del passato e del presente, il futuro di queste attività e dei mestieri ad esse legati. Una fotografia nitida della situazione attuale, da cui poi si potrà attingere per ridisegnare lo scenario economico della città di Trani.In tanti, tra istituzioni, enti, associazioni di categoria e culturali, stakeholder, imprenditori e semplici cittadini stanno aderendo con entusiasmo a quello che è un processo partecipato, orizzontale ed inclusivo, al sol fine di proporre visioni, istanze e soluzioni per il futuro dei tre comparti considerati. Numerosi gli interventi con testimonianze dirette e proposte emerse anche dal pubblico durante i convegni precedenti, in un clima di assoluto scambio dialettico alla pari.in cui si approfondirà dal punto di vista storico alcune delle eccellenze del territorio come il, in particolare, la prima DOC di Puglia,, che proprio in questi giorni sta ricevendo premi per la sua qualità. Relatori del convegno saranno il prof., già direttore Biblioteca G. Bovio di Trani, con l'intervento su '''', l'enologoillustrerà il tema "", il sommelier e bottegaiorelazionerà sulla Bottega del vino di Trani "", chiuderà il presidente Movimento Turismo Rurale,, con ''''.Un percorso avvincente che dalla storia condurrà all'analisi del presente attraverso gli interventi di, cultore di storia locale dell'Associazione Obiettivo Trani, su "" e del consigliere regionale della Regione Pugliacon un'analisi su "". Anche questi convegni dedicati all'approfondimento storico sono a cura dell'archeologo Giuseppe Ruggiero e coordinati dalla giornalista Annamaria Natalicchio.È ancora possibile iscriversi al progetto, manifestando la propria adesione compilando il modulo al link: https://forms.gle/uRJGeDTgg3T7egk4A , anche sul sito www.palazzodelleartibeltrani.it alla voce eventi.Tutti sono chiamati a partecipare per profondere i propri contributi che possono essere di vario tipo: da quelli storici, a quelli descrittivi della realtà odierna, sino a quelli propositivi per il domani. Documenti fotografici, video o cartacei ma anche testimonianze orali o di storie tramandate raccolti serviranno per l'allestimento di una mostra durante l'intero ciclo convegnistico. Le foto o gli eventuali video verranno semplicemente scansionati dallo staff tecnico di Palazzo Beltrani anche presso le vostre sedi. Informazioni al numero. Il fine sarà poi quello di organizzare e sistematizzare tutto lo studio in una pubblicazione e in un DVD da lasciare alle future generazioni, alla Biblioteca di Trani e ovviamente a Palazzo Beltrani.