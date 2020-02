"Trani. Economia e lavoro. La storia, il presente e il futuro", a Palazzo Beltrani ciclo d'incontri

Entra nel vivo il progetto "Trani. Economia e lavoro. La storia, il presente e il futuro".Dopo il successo della chiamata pubblica per partecipare all'iniziativa che mette sotto la lente le attività produttive che hanno magnificato il tessuto economico della città di Trani nel tempo, al fine di tracciare assieme al Comune di Trani le linee programmatiche del futuro, daIn tanti, tra istituzioni, associazioni di categoria e culturali, imprenditori, stakeholder e semplici cittadini, hanno aderito e colto l'opportunità di collaborare fattivamente ad un processo partecipato che intende essere orizzontale ed inclusivo, al solo fine di proporre visioni, istanze e soluzioni per i tre comparti considerati., tre per ogni macroarea analizzata, ciascuna considerata nei segmenti temporali del passato, presente e futuro. L'iniziativa, lanciata ed illustrata al Palazzo Beltrani il 20 dicembre 2019, inizia dunque a prendere forma.del liceo scientifico Valdemaro Vecchi di Trani, presidente dell'associazione culturale Traninostra., e sarà dedicato all'Introdurrà ai lavori la coordinatrice del progetto Annamaria Natalicchio.all'assessore alle attività produttive e politiche per lo sviluppo, e al consigliere comunale. Giova ricordare che Trani vanta il primo codice marittimo del Mediterraneo: gli "Ordinamenta et Consuetudo maris", Statuti Marittimi promulgati nella città di Trani nel 1063, e che proprio il porto ha costituito un importante crocevia per scambi culturali e commerciali, dando l'abbrivio alla crescita e all'opulenza della città. Tutto sembra essere legato a filo doppio al mare dunque, così come il commercio delle spezie, del baco da seta, ecc...Ma Trani vanta anche produzioni di eccellenti oli EVO ed è la città del Moscato, il vino dolce già doc dal 1974. Negli anni intorno al Mille, i Veneziani iniziarono a commerciare questo vino. Nelle parole del celebre viaggiatore Fra' Leandro Alberti nella sua monumentale "Descrittione" dell'Italia nel '500 tutta la bontà del moscato: "tanto eccellente ch'è cosa molto delicata da gustare". Non mancheranno curiosità e vere chicche riportate alla luce proprio dallo studio del periodo e del contesto, ma anche dall'apporto della partecipazione esterna.l'incontro dedicato al Calzaturiero e al suo indotto, ciò che resta del comparto del TACil focus sul comparto lapideo che tanto ha significato per la città, "È ancora possibile iscriversi al progetto, manifestando la propria adesione compilando il modulo al link: https://forms.gle/uRJGeDTgg3T7egk4A , anche sul sito www.palazzodelleartibeltrani.it Tutti sono chiamati a profondere i propri contributi che possono essere di vario tipo: da quelli storici, a quelli descrittivi della realtà odierna, sino a quelli propositivi, come istanze e soluzioni per il futuro. Saranno bene accetti documenti fotografici o cartacei ma anche testimonianze orali o di storie tramandate che serviranno per l'allestimento di una mostra durante l'intero ciclo di incontri. Le foto o gli eventuali video verranno semplicemente scansionati dallo staff tecnico di Palazzo Beltrani anche presso le vostre sedi. Informazioni al numeroIl fine sarà poi quello di organizzare e sistematizzare tutto lo studio in una pubblicazione e in un DVD da lasciare alle future generazioni, alla Biblioteca di Trani e ovviamente a Palazzo Beltrani, che sia una rappresentazione attenta e lucida dei vari comparti, per comprendere, partendo dall'analisi del passato e del presente, il futuro di queste attività e dei mestieri ad esse legati.Una fotografia nitida insomma, da cui poi si potrà attingere per ridisegnare lo scenario economico della città di Trani.