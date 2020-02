"Trani. Economia e lavoro. La storia, il presente e il futuro", oggi incontro dedicato al calzaturiero

È entrato ormai nel vivo il progetto "Trani. Economia e lavoro. La storia, il presente e il futuro". A Palazzo delle Arti Beltrani ha preso il via il ciclo di convegni sulle attività produttive che hanno reso grande Trani. Un'occasione per la città per approfondire il passato, capire il presente e orientare il futuro.Oggi,alle ore 19,30, è previsto l'incontro dedicato al Calzaturiero e al suo indotto, ciò che resta del comparto del TAC, con il convegno "La scarpa a Trani: dalla lavorazione artigianale alla produzione industriale". La sezione storica si concluderà sabato 15 febbraio alle ore 19,30 con il focus sul comparto lapideo che tanto ha significato per la città, "La pietra di Trani: perla dell'arte e dell'architettura.È ancora possibile iscriversi al progetto, manifestando la propria adesione compilando il modulo al link: https://forms.gle/uRJGeDTgg3T7egk4A , anche sul sito www.palazzodelleartibeltrani.it. Tutti sono chiamati a profondere i propri contributi che possono essere di vario tipo: da quelli storici, a quelli descrittivi della realtà odierna, sino a quelli propositivi, come istanze e soluzioni per il futuro. Saranno bene accetti documenti fotografici o cartacei ma anche testimonianze orali o di storie tramandate che serviranno per l'allestimento di una mostra durante l'intero ciclo di incontri. Le foto o gli eventuali video verranno semplicemente scansionati dallo staff tecnico di Palazzo Beltrani anche presso le vostre sedi. Informazioni al numero 0883500044.Il fine sarà poi quello di organizzare e sistematizzare tutto lo studio in una pubblicazione e in un DVD da lasciare alle future generazioni, alla Biblioteca di Trani e ovviamente a Palazzo Beltrani, che sia una rappresentazione attenta e lucida dei vari comparti, per comprendere, partendo dall'analisi del passato e del presente, il futuro di queste attività e dei mestieri ad esse legati.Una fotografia nitida insomma, da cui poi si potrà attingere per ridisegnare lo scenario economico della città di Trani.