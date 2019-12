Trani: economia e lavoro, oggi presentazione del progetto comunale a Palazzo Beltrani

"Noi siamo città marittima, per natura, per situazione topografica, che non è in potere di alcuno modificare...vi sono secoli di esistenze, che con la vita vissuta, lo ribadiscono e lo confermano ineluttabilmente".E' l'assunto del tranese Giovanni Beltrani (1848-1932), storiografo e ispettore dei monumenti di Terra di Bari, che ha ispirato l'indirizzo programmatico dell'ampio progetto che sarà presentato oggi alle ore 16,00 al Palazzo Beltrani a Trani dal titolo "Trani: economia e lavoro. La storia, il presente ed il futuro".Ad illustrarlo Amedeo Bottaro, sindaco della città di Trani, Marina Nenna, assessore alle attività produttive e politiche per lo sviluppo, Giacomo Marinaro, consigliere comunale, Giuseppe Ruggiero, archeologo, e Annamaria Natalicchio, coordinatrice del progetto. Seguirà alle ore 17,00 la relazione della prof.ssa Angela Di Nanni, presidente dell'associazione culturale Traninostra, dal titolo: "L'eredità del passato nell'identità economica di Trani".