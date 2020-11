Trani, finalmente libero "u cambanal" della Regina delle Cattedrali di Puglia

Finalmente libera la Regina delle Cattedrali di Puglia: in particolare è il campanile ad essere tornato per intero nella suo antico marmoreo splendore, nella fase finale dei lavori di restauro realizzati da parte della Soprintendenza.Via dunque tutte quelle impalcature, una sorta di gabbia (naturalmente necessaria) che per parecchi mesi aveva "imprigionato" l'immagine iconica della Cattedrale: ora finalmente "u cambanal" è tornato a splendere nella sua interezza.Come si ricorderà, nel 2017 era terminata la prima parte dei lavori di restauro e ripulitura, ma il campanile era apparso "bicolore", con diverse sfumature dei blocchi inferiori rispetto a quelli della parte superiore. Il restauro, infatti, era terminato perché anche i fondi erano terminati, ma visto il risultato si rimandò ad un successivo finanziamento la conclusione del lavoro.E così, con i nuovi fondi, cominciarono anche i nuovi lavori, che sono in fase di finitura (c'è ancora qualche impalcatura nella parte laterale) ma che hanno "liberato" la facciata e il campanile della cattedrale. Ma quanto è bella?