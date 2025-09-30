Trani, furgone si ribalta sulla Statale 16bis in direzione Barletta. <span>Foto Credits</span>
Trani, furgone si ribalta sulla Statale 16bis in direzione Barletta.
Cronaca

Trani, furgone si ribalta sulla Statale 16bis in direzione Barletta

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza dello svincolo per Trani Boccadoro

Trani - martedì 30 settembre 2025 21.54
Incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 settembre, sulla Statale 16bis, nel tratto tra Trani e Barletta. Un veicolo furgonato che viaggiava in direzione nord si è ribaltato sulla carreggiata, per cause ancora in corso di accertamento. L'episodio si è verificato all'altezza dello svincolo per Trani Boccadoro. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che ha terminato la sua corsa adagiandosi su un fianco al centro della strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed una pattuglia dei Carabinieri per effettuare i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto e per gestire la viabilità, che ha subito inevitabili rallentamenti. Al momento non si hanno ancora informazioni precise sulle condizioni dell'autista.
