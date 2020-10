Trani, "Giorni di ordinaria follia" nel libro di Capozza

Un libro attualissimo, alla luce della cronaca nera vissuta in questi giorni proprio in Pugli con l'omicidio della giovane coppia nel leccese: "Giorni di ordinari follia", della criminologa R. Francesca Capozza, narra di 21 storie nere, storie vere di vite quotidiane avvolte nelle tenebre della ferocia, raccontate con gli occhi di una criminologa.Su iniziativa della Fidapa di Trani, di cui è presidente Maria Mazzilli, il libro verrà presentato sabato 3 ottobre alle 17.30 presso le sale di Corte Bianchi in via Prologo: nelle descrizioni troviamo l'uomo che uccide gli anziani genitori per non elaborare l'ormai tardiva necessità del distacco, la donna che inietta veleno nella bottiglietta d'acqua del collega, il muss murderer, le baby gang, e tanto altro.Una lettura avvincente, fluida e accattivante, un'analisi competente sulle dinamiche, spesso familiari, nocive e deleterie dove a soccombere è sempre il più debole.L'autrice narra storie realmente accadute con gli occhi della criminologa per fornire chiavi di lettura efficaci e riflessioni nonché linee guida per prevenire devianza e delinquenza."Giorni di ordinaria follia" verrà presentato dalla giornalista Lucia de Mari, in un evento in collaborazione con le sezioni Fidapa di isceglie, Andria, Corato e Terlizzi.La criminologa Capozza è anche psicologa e psicoterapeuta, perito ctu per il Tribunale di Isernia, ausiliario di polizia giudiziaria per l'audizione di minori. Lavora come Funzionario giuridico pedagogico presso il Carcere di Isernia, collabora per docenze ed incontri formativi (Questura, Carabinieri, Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria, ecc.) in materia di prevenzione e fronteggiamento del crimine, così come di rieducazione trattamentale degli autori di reato. Autrice di numerosi articoli di Criminologia e Psicologia, fa parte della Società Italiana di Criminologia.