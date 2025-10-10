Trani, i Carabinieri incontrano i cittadini alla Tranincorsa

In occasione della 15ª Edizione della mezza maratona denominata "TRANINCORSA 2025", in programma sabato 11 (pomeriggio) e domenica 12 (mattina) ottobre 2025, l'Arma dei Carabinieri sarà presente con un proprio stand informativo allestito nella suggestiva zona di Colonna del lungomare di Trani. La partecipazione dei Carabinieri all'evento rientra nelle attività di prossimità e sensibilizzazione promosse dal Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia e vicinanza con i cittadini.Presso lo stand, i visitatori potranno conoscere più da vicino le attività e i mezzi in dotazione all'Arma dei Carabinieri. Il personale sarà a disposizione per illustrare il funzionamento dell'etilometro e fornire informazioni sulle iniziative rivolte alla tutela delle fasce deboli della popolazione, con la presenza di un referente dedicato.La presenza dell'Arma alla manifestazione sportiva vuole sottolineare l'importanza di valori come legalità, rispetto e sicurezza, in un contesto di aggregazione che coinvolge tutta la cittadinanza.L'invito a visitare lo stand è rivolto a tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione o vorranno semplicemente conoscere e dialogare con i Carabinieri, in un clima di sport e condivisione.