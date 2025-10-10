Trani, i Carabinieri incontrano i cittadini alla Tranincorsa. <span>Foto Credits</span>
Trani, i Carabinieri incontrano i cittadini alla Tranincorsa. Foto Credits
Attualità

Trani, i Carabinieri incontrano i cittadini alla Tranincorsa

Uno stand informativo sul lungomare di Colonna per il weekend della mezza maratona, all'insegna di legalità e sicurezza

Trani - venerdì 10 ottobre 2025 11.01 Comunicato Stampa
In occasione della 15ª Edizione della mezza maratona denominata "TRANINCORSA 2025", in programma sabato 11 (pomeriggio) e domenica 12 (mattina) ottobre 2025, l'Arma dei Carabinieri sarà presente con un proprio stand informativo allestito nella suggestiva zona di Colonna del lungomare di Trani. La partecipazione dei Carabinieri all'evento rientra nelle attività di prossimità e sensibilizzazione promosse dal Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia e vicinanza con i cittadini.

Presso lo stand, i visitatori potranno conoscere più da vicino le attività e i mezzi in dotazione all'Arma dei Carabinieri. Il personale sarà a disposizione per illustrare il funzionamento dell'etilometro e fornire informazioni sulle iniziative rivolte alla tutela delle fasce deboli della popolazione, con la presenza di un referente dedicato.

La presenza dell'Arma alla manifestazione sportiva vuole sottolineare l'importanza di valori come legalità, rispetto e sicurezza, in un contesto di aggregazione che coinvolge tutta la cittadinanza.
L'invito a visitare lo stand è rivolto a tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione o vorranno semplicemente conoscere e dialogare con i Carabinieri, in un clima di sport e condivisione.
  • Carabinieri
  • Carabinieri Trani
Altri contenuti a tema
Sfugge all'alt e provoca un incidente a Trani: arrestato un 31enne Cronaca Sfugge all'alt e provoca un incidente a Trani: arrestato un 31enne L'episodio venerdì. Tallonato dalla periferia al centro, dopo l'impatto ha anche provocato lesioni a due militari dell'Arma
Materie prime non sicure per integratori alimentari, sequestro in uno stabilimento di Trani Cronaca Materie prime non sicure per integratori alimentari, sequestro in uno stabilimento di Trani Intervengono i NAS Carabinieri Bari: la merce costituiva un pericolo per la salute pubblica
7 Blitz dei Nas, sequestrati due caseifici abusivi della Bat contaminati da Listeria Cronaca Blitz dei Nas, sequestrati due caseifici abusivi della Bat contaminati da Listeria Produzione illecita e gravi rischi sanitari. Indaga la Procura di Trani
Carabinieri Bat, Giulio Capone nuovo comandante della Compagnia di Trani Carabinieri Bat, Giulio Capone nuovo comandante della Compagnia di Trani La presentazione dei nuovi ufficiali alla guida del Comando provinciale
Auto rubata data alle fiamme nella notte, distrutta in un'area rurale di Trani Cronaca Auto rubata data alle fiamme nella notte, distrutta in un'area rurale di Trani Il veicolo era stato sottratto ad Andria lo scorso agosto
1 Estate sicura nella Bat: oltre 21mila controlli e 77 arresti grazie all’impegno dei Carabinieri Cronaca Estate sicura nella Bat: oltre 21mila controlli e 77 arresti grazie all’impegno dei Carabinieri Il Comando Provinciale traccia il bilancio delle attività estive
Il Comando dei Carabinieri Bat ricorda Savino Di Gennaro, eroe tranese caduto 47 anni fa Il Comando dei Carabinieri Bat ricorda Savino Di Gennaro, eroe tranese caduto 47 anni fa Il giovane militare fu travolto mentre prestava soccorso ad una famiglia
Maxi operazione antiusura dei Carabinieri di Trani: numerosi arresti e l'invito a denuciare Cronaca Maxi operazione antiusura dei Carabinieri di Trani: numerosi arresti e l'invito a denuciare Tra gli arrestati un ottantenne originario di Molfetta residente a Trani accusato di usura, estorsione, rapina e lesioni e per aver concesso prestiti con tassi fino al 110%
Auto cannibalizzate nelle campagne di Corato, ricognizione aerea della Guardia di Finanza
10 ottobre 2025 Auto cannibalizzate nelle campagne di Corato, ricognizione aerea della Guardia di Finanza
Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE
10 ottobre 2025 Giornate FAI d'autunno: le aperture nel nord barese - LE INTERVISTE
"Mascherine nuove gettate via ", la denuncia di RispettiAMO Trani
10 ottobre 2025 "Mascherine nuove gettate via", la denuncia di RispettiAMO Trani
Tranincorsa, Mannatrizio: "Tutto pronto per un'edizione da record, ma che orgoglio l'Interforze "
10 ottobre 2025 Tranincorsa, Mannatrizio: "Tutto pronto per un'edizione da record, ma che orgoglio l'Interforze"
Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina
10 ottobre 2025 Kung Fu, Trani vola ai Mondiali in Cina
Asl Bt, "Giornata della Vista " , l'equipe di Trani-Bisceglie in prima linea
10 ottobre 2025 Asl Bt, "Giornata della Vista" , l'equipe di Trani-Bisceglie in prima linea
Un filo d'amore da Trani al Kenya, le detenute ricevono un encomio
10 ottobre 2025 Un filo d'amore da Trani al Kenya, le detenute ricevono un encomio
Contro Tempo, a Trani il museo itinerante dell'associazione Delfino Blu
10 ottobre 2025 Contro Tempo, a Trani il museo itinerante dell'associazione Delfino Blu
Sfugge all'alt e provoca un incidente a Trani: arrestato un 31enne
10 ottobre 2025 Sfugge all'alt e provoca un incidente a Trani: arrestato un 31enne
Stadio, gradinata ancora in capienza ridotta: il disappunto della Soccer Trani
9 ottobre 2025 Stadio, gradinata ancora in capienza ridotta: il disappunto della Soccer Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.